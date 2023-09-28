Стоимость сочинских новостроек увеличилась на 9%

В III квартале текущего года рост стоимости новостроек Сочи составил 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Это один самых высоких показателей в России, об этом говорят данные онлайн-платформы «Авито недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroiteh-msk.ru Фото: stroiteh-msk.ru

Так, самый высокий рост стоимости первичного жилья в России был отмечен в Челябинске (+18%), Уфе (+13%), Саратове (+10%), Москве, Нижнем Новгороде и Сочи (+9% в каждом из трех городов). В среднем по стране цены на студии снизились на 5%, на однокомнатные квартиры — на 2%, на двухкомнатные — на 1% (в сравнении с предыдущим кварталом).

Цена квадратного метра в новостройках в Сочи достигла 371 тыс. руб. за кв. м. Это самый высокий показатель в стране. Москва на втором месте — 307 тыс. руб., Санкт-Петербург — на третьем — 208 тыс. руб. Однако по стоимости за объект целиком наиболее дорогие новостройки расположены в столице — 15 млн руб. против 11,5 млн руб. в Сочи.

Спрос на квартиры в российских новостройках в III квартале 2023 года в среднем по стране вырос на 35% за год, в сравнении с тем же кварталом 2022 года.

Ранее сообщалось, что с января по июль в Краснодарском крае число выданных ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по ДДУ увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем вырос более чем вдвое

Объем возводимого жилья в августе 2023 года в Краснодаре составил 6,5 млн кв. м, в Сочи — 505 тыс. кв. м, в Новороссийске — 497 тыс. кв. м. На первичном рынке Краснодара за 2023 год продано 24 тыс. квартир, что вдвое больше прошлогодних данных. В Сочи за исследуемый период спрос увеличился в четыре раза и составил 3,1 тыс. сделок.

Андрей Ульченко

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