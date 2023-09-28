Хозуправление Башкирии закупает панно, юрты и шапки для официальных мероприятий

ГКУ «Хозяйственное управление» закупает сувенирную продукцию для официальных мероприятий. Ведомство уже заключило один контракт стоимостью 800 тыс. руб. на поставку панно и комплектов столового белья, следует из материалов портала госзакупок.

Контракт подписан без проведения торгов с ГУП «Башкирские художественные промыслы "Агидель"» — предприятие поставит Хозуправлению два вида сувенирных панно стоимостью 20 тыс. руб. и 35 тыс. руб. (по 10 штук каждого дизайна), а также 50 комплектов столового белья, состоящих из скатерти и четырех салфеток, стоимостью 5 тыс. руб.

Кроме того, Хозуправление проводит закупку комплекта, состоящего из сувенирных шапок (малахаев) и упаковки, выполненной в виде юрты. Начальная цена контракта составляет 800 тыс. руб. Стоимость комплекта не должна превышать 35 тыс. руб.: шапка оценена в 27,5 тыс. руб., упаковка-юрта — в 7,6 тыс. руб.

Шапка должна быть мужской, выполненной из натуральной замши, украшенной машинной вышивкой и мехом чернобурой или рыжей лисы, со съемным хвостом. Юрту диаметром 27-29 см необходимо выполнить сукна и украсить металлизированной тесьмой, хольнитенами и машинной вышивкой.

Закупки финансируются из республиканского бюджета.

Наталья Балыкова

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