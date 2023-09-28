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Коммерсантъ FM
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Сбежавшего в КНДР американского военного Трэвиса Кинга отправили в США

Рядовой американской армии Трэвис Кинг летит в США после его попытки получить убежище в Северной Корее, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

В заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана выражается благодарность Швеции за ее дипломатическую роль и Китаю за содействие в транзите рядового. «Мы ценим самоотверженность межведомственной команды, которая неустанно работала, заботясь о благополучии рядового Кинга»,— говорится в заявлении (цитата по CNN).

В середине июля 2023 года 23-летний рядовой Трэвис Кинг, проходивший службу в Южной Корее, пересек границу КНДР. До этого солдата должны были отстранить от службы и вернуть на территорию США по дисциплинарным причинам. КНДР изначально сообщало, что господин Кинг решил сбежать из-за «антипатии к бесчеловечным издевательствам и расовой дискриминации внутри вооруженных сил США и разочарования в неравноправном американском обществе». Однако позднее Пхеньян заявил, что военный вторгся на территорию КНДР незаконно и решил выдать его США.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перебежчик доброй воли».

Леонид Уварчев

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