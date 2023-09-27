Сочи занял девятое место в РФ по объему финансирования инициативных проектов

Сочи занял девятое место в РФ по объему финансирования проектов инициативного бюджетирования в 2022 году. Рейтинг представил научно-исследовательский финансовый институт при Минфине РФ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

За 2022 год сочинцы выбрали для благоустройства в рамках инициативного бюджетирования пять объектов. Среди них — территория культурного центра и зеленой зоны общественного пользования в селе Верхнениколаевском, декоративный уголок в Комсомольском сквере, сквер «Светлячок», детская площадка в Красной Поляне и реконструкция памятного знака землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объем финансирования составил 35,3 млн руб.

«Наполнение объекта, контроль за ходом выполнения работ и его приемка в Сочи будут осуществляться только с участием общественности. Также развиваем в Сочи доходогенерирующее бюджетирование»,— отметила первый замглавы Сочи Светлана Калинина.

Общая сумма проектов инициативного бюджетирования в городе составляет около 2 млрд руб. В каждом из районов города выбрали по одному объекту для строительства или благоустройства.

По итогам конкурса молодежного инициативного бюджетирования «Развивай смыслы» для реализации выбраны 13 из 40 проектов. Среди них: площадки для проведения соревнований по экстремальным видам спорта на ул. Лесной и Курортном проспекте, межрегиональный брейкинг-фестиваль, арт-объект «Молодежь Сочи», шахматная школа, медиафорум «Молодежь и медиа: будущее вместе» и другие.

В конкурсе школьного инициативного бюджетирования победили 15 учреждений. Каждое из них получило по 1 млн руб. из городского бюджета. В области культуры планируется создать креативную площадку под открытым небом на территории, прилегающей к центральной городской библиотеке на ул. Чайковского.

Георгий Ефименко

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