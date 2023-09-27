«Хозяйственное управление» закупает букеты и венки за 4,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку искусственных и живых цветочных композиций с ООО «Николь», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 4,5 млн руб. Компания была единственным участником аукциона.

Композиции необходимо поставлять до конца года, по заявкам заказчика. По Уфе и Уфимскому району они должны доставляться в течение часа, а в районы и города, расположенные в 250 км, 400 км и 550 км от Уфы — в течение трех, пяти и семи часов соответственно. Всего требуется 12 цветочных композиций, пять из них — траурные, а семь — поздравительные. По условиям контракта, букеты должны сохранять свой вид не менее трех дней.

В июле «Хозяйственное управление» заключило аналогичный контракт также с «Николь» за 4,5 млн руб.

ООО «Николь» зарегистрировано в Уфе в июне 2018 года. Компания принадлежит Светлане Русаковой. Выручка в 2022 году составила 17,62 млн руб., чистая прибыль — 364 тыс. руб. В текущем году ООО заключила три госконтракта с «Хозяйственным управлением» на общую сумму 10 млн руб.

Майя Иванова

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