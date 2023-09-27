На водных объектах Кубани погибли 103 человека

С начала года в Краснодарском крае на водных объектах погибли 103 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Чтобы обеспечить безопасность на муниципальных пляжах, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков предложил поручить главам муниципалитетов провести обучение сезонных спасателей. Первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась поддержал предложение.

Многие места массового пребывания туристов оборудованы системами видеонаблюдения. Для усиления контроля безопасности установлено почти 3 тыс. камер, 1,2 тыс. из которых интегрированы в систему «Безопасный город». Большинство из них установлены в Сочи, Анапе и Новороссийске. Работа по увеличению их количества продолжается.

Георгий Ефименко

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