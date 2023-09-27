Госдума приняла законопроект об упрощенной процедуре ремонта мемориалов ВОВ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об упрощенной процедуре ремонта памятников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-служба правительства Ленобласти.

Сейчас для проведения даже небольшого ремонта таких памятников нужно подготовить научно-проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу и получить разрешение от органа охраны культурного наследия. Только после этого местная администрация может начинать искать подрядчика. Согласно принятому закону, теперь для проведения текущего ремонта достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия, а проведение экспертизы и лицензирование организаций не потребуются.

«Благодаря новому закону памятники Великой Отечественной войны будут ремонтироваться оперативнее и дешевле. Ведь раньше даже для косметического ремонта памятника приходилось проводить сложные экспертизы, получать разрешение органов охраны и нанимать подрядчиков, имеющих спецлицензию. А зачастую таким объектам нужен небольшой ремонт, который в силах выполнить и местная администрация. Такие требования существенно повышали стоимость ремонта, а для некоторых муниципалитетов и вовсе были неподъемными в текущем годовом периоде»,— рассказала парламентарий.

В пресс-службе напомнили, что в Ленинградской области находится около 2,5 тыс. памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной: мемориалы, памятники, воинские захоронения, вечные огни и памятные знаки.

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