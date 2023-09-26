Облсуд отменил оправдательный приговор воронежскому перевозчику

Воронежский облсуд отменил оправдательный приговор 51-летнему владельцу компании-перевозчика «Экспресс» Сергею Логвину, который в июле был признан невиновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Материалы дела отправлены на рассмотрение в нижестоящую инстанцию в новом составе судей. Об этом сообщила облпрокуратура, обжаловавшая решение Ленинского райсуда «в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела».

Господина Логвина обвиняли в якобы произошедшем хищении бюджетных субсидий. Следствие, которое, по данным «Ъ-Черноземье», вел региональный главк МВД, заявляло, что бизнесмен в марте-июле 2021 года получил из областного бюджета 1,1 млн руб. субсидий, предоставив «подложные финансовые документы». Средства предназначались на компенсацию потерь из-за регулирования тарифов на перевозку льготников. Решение о выделении денег принимал департамент промышленности и транспорта области. Он и понес «ущерб в особо крупном размере», считают правоохранители.

Адвокат Наталия Ступникова, представляющая интересы бизнесмена, считает, что апелляционная инстанция отменила законный оправдательный приговор. «На мой взгляд, это ошибочное решение. И когда происходят подобные вещи, лично у меня складывается только одно впечатление – законности в нашей судебной системе становится все меньше и меньше. Обстоятельства этого дела таковы, что здесь в принципе нет оснований для уголовного преследования»,- полагает адвокат. Она рассказала «Ъ-Черноземье», что в ходе разбирательства в суде апелляционной инстанции сторона обвинения ссылалось на показания, «не оглашенные в первой инстанции». «Мы сейчас не знаем доводов суда, но согласиться с таким решением безусловно нельзя. Однозначно будем его обжаловать»,- добавила она.

Сам бизнесмен с начала разбирательства отвергал обвинения, говоря, что его начали преследовать после спора с властями в арбитраже. Он также заявлял «Ъ-Черноземье», что следствие пыталось принудить его к «оговору».

Подробнее расследовании этого дела — в материале «Ъ-Черноземье» «"Экспрессу" проложили маршрут в суд».

Алина Морозова

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