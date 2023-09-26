Главные события октября

Октябрь будет традиционно богатым на театральные премьеры — музыкальные, танцевальные, драматические. В концертной афише — сразу несколько ярких рок-концертов. А в конце месяца воронежцев и гостей города ждут семейные события в рамках ежегодного детского театрального фестиваля «Маршак». Подробности — в подборке «Стиль. Черноземье».

«Маленькие трагедии» (12+)

Воронежский государственный академический театр драмы имени А. Кольцова // 1, 2, 4 октября, 19:00

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский театр драмы обещает представить зрителям историю о морали и чести, о дружбе и вражде, о совести, жадности — словом, о вечных проблемах человеческого существования. Сальери пьет заздравный бокал с Моцартом, Альбер ждет причитающееся ему наследство, а радостный Председатель читает гимн чуме. Всех этих героев на сцене свяжут вечные Фауст и Мефистофель, перевоплощающиеся в персонажей пушкинских историй, говорится в аннотации к спектаклю. «Наш спектакль — это попытка решения загадок уникальных произведений Александра Пушкина. Мы акцентируем внимание на вечных категориях мироздания: любви, ненависти, зависти, жадности»,— говорит о постановке ее режиссер Владимир Петров.

«Алиса» (16+)

МТС Live Холл (ранее Event-Нall) // 2 октября, 19:00

«Алиса» в представлении не нуждается. Одна из самых известных и влиятельных рок-групп даст в Воронеже долгожданный концерт. Изначально он планировался в мае, но затем был перенесен. А до этого команда и вовсе выступала в Воронеже лишь в 2019 году. В рамках программы прозвучат как хорошо известные поклонникам хиты, так и самые свежие композиции, обещают организаторы. Концерт будет приурочен к юбилею группы — «Алисе» исполняется 40 лет.

Ансамбль солистов Российского национального оркестра «Камерата РНО» (6+)

Филармония // 2 октября, 19:00

Фото: Пресс-служба Платоновского фестиваля искусств

«Камерата РНО», созданная Виталием Назаровым и Татьяной Поршневой как продолжение и развитие ансамблей RNOboe+Strings и RNO Strings Quintet, выступит в Воронеже в рамках осенней части международного Платоновского фестиваля искусств. RNOboe+Strings, созданный в 2003 году и сразу привлекший к себе внимание, изначально состоял из солирующего гобоя и струнного квинтета. Со временем идея проекта значительно расширилась. Теперь в составе объединенного ансамбля может оказаться практически любой музыкант Российского национального оркестра. Важная особенность — исполнение даже значительных по составу произведений без участия дирижера.

Otto Dix (16+)

Клуб 12 // 4 октября, 20:00

Otto Dix — российская дарквэйв группа. Сформировалась 17 лет назад в Хабаровске, позже переехала в Санкт-Петербург. Названа в честь немецкого художника-экспрессиониста Отто Дикса. Группа представит свой новый альбом «Vantablack». Обещают, что новое будет «все — программа, костюмы, шоу и даже состав». Vantablack переводится как субстанция из углеродных нанотрубок, которая поглощает 99,965 % падающего на нее излучения: видимого света, микроволн и радиоволн. Нет никаких сомнений, что поглотит и зрителей — мощью звукового экспрессионизма, магией электронной виолончели, глубиной смыслов и бархатной тьмы, которая доберется до сердца каждого.

Премьера спектакля «Вишневый сад» (16+)

Воронежский камерный театр // 14, 15 октября, 18:00

Фото: Пресс-служба Воронежского камерного театра

Воронежский камерный театр представляет первую драматическую премьеру 30-го юбилейного сезона — спектакль режиссера и художника Антона Федорова «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. В ролях: Наталья Шевченко, Камиль Тукаев, Яна Кузина, Анастасия Павлюкова, Василий Шумский, Андрей Новиков, Тамара Цыганова, Олег Луконин, Михаил Гостев, Марина Погорельцева, Андрей Аверьянов, Георгий Яковлев и Николай Гаврилин.

«Между двумя» (16+)

Воронежский камерный театр // 20 октября, 19:00

Фото: Пресс-служба Воронежского камерного театра

«Между двумя» — первый международный проект Воронежского камерного театра, спектакль танцевальной труппы в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью. Спектакль складывается из переплетения двух стилей: эмоциональная латиноамериканская музыка вступает в диалог с рациональной электронной. При помощи этих и других способов выразительности хореограф рассказывает разные истории взаимоотношений между людьми. Вместе с Энрике Родовалью над спектаклем работает его ассистент Ирупе Сармьенто. Премьера постановки прошла в конце сентября.

«Три мушкетера» (16+)

Воронежский концертный зал // 21 октября, 19:00

Фото: Пресс-служба Белорусского государственного академического музыкального театра

Белорусский государственный академический музыкальный театр ( Минск) привозит в Воронеж мюзикл в двух действиях «Три мушкетера». Новый спектакль на известные всем либретто Марка Розовского и стихи Юрия Ряшенцева — не повторение известнейшего в России советской и постсоветской мюзикла Максима Дунаевского, а попытка современного прочтения классики. Режиссер-постановщик Валерия Чигилейчик переносит своих героев в современное пространство и при помощи сценографии, костюмов, света, прогрессивных театральных находок создает новый образ старой истории о преданной дружбе и беззаветной любви. Премьера постановки состоялась осенью 2021 года.

Б.А.У. (18+)

Паб «Сто ручьев» // 22 октября, 19:00

Самая тяжелая группа в мире Б.А.У. приедет в Воронеж в рамках всероссийского тура в поддержку нового альбома «Русская мечта». «В своем творчестве группа затрагивает самые потаенные струны загадочной русской души и заставляет слушателей сопереживать лирическим героям своих песен, сочувствовать им и ощущать огромную эмпатию»,— иронично описывает команда свой стиль. Что и говорить, эмпатии и лирике очень способствуют стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулеметный стиль игры на бас бочке, неразборчивый рычащий вокал и скоростные соло в высокочастотном диапазоне. Словом, поклонникам металла будет, что послушать.

«Пикник» (12+)

МТС Live Холл (ранее Event-Нall) // 25 октября, 19:00

Новая программа «Пикника» называется «Будущее ждет нас». В ней будут собраны лучшие песни «Пикника» — как всегда, в обрамлении амбициозного шоу. На этот раз музыканты замахнулись на создание грандиозного представления, где будут задействованы самые современные спецэффекты. «Мощное современное звучание, свет, лазеры, голограммы и декорации добавят свежего ветра в паруса любимых песен, которые зазвучат новыми красками»,— обещают организаторы концентра. Да и в самом названии программы уже заложена интрига — драматургия и магия непредсказуемого.

«Hot Club of Voronezh» (16+)

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 27 октября, 19:00

Джаз-мануш — зажигательное и эстетское направление, в котором традиционный джаз переплетается с этнической музыкой цыганского народа мануш. Этот стиль возник в 1930-е годы во Франции. Вокруг него существует множество легенд и традиций. По всему миру музыканты, играющие джаз-мануш, называют свои бэнды «Hot Club». На концертах не только играют, но и беседуют об этой музыке. Лекция-концерт квартета «Hot Club of Voronezh» вберет в себя композиции Джанго Рейнхардта, Стефана Граппелли и их последователей, а также небольшую лекцию об истории жизни основателей джаза-мануш и особенностях этого направления.

Премьера балета «Хрустальный дворец» (12+)

Воронежский государственный театр оперы и балета // 28 октября, 18:00; 29 октября, 12:00, 18:00

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский театр оперы и балета представляет первую премьеру нового театрального сезона — балет «Хрустальный дворец» композитора Алексея Шора. После успешной мировой премьеры в 2017 году «Хрустальный дворец» с триумфом идет на крупных сценических площадках страны и мира. «В основу сюжета лег исторический эпизод, имевший место при дворе российской императрицы Анны Иоанновны. Она славилась своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам, и однажды захотела поженить во дворце изо льда своих придворных шутов»,— рассказали в театре. Спектакль поставлен в традициях русского придворного театра XVIII века. Роскошный антураж балета, костюмы и декорации стилизованы под эпоху барокко. Режиссер Екатерина Миронова и балетмейстер Александр Сомов делают смысловые акценты на контрастах царственного холода власть имущих и тепла простых человеческих отношений в хрупком как лед окружающем мире.

«Тоня Глиммердал» (9+)

Воронежский камерный театр // 30 октября, 15:00, 18:00

Фото: Пресс-служба фестиваля «Маршак»

«Тоня Глиммердал» — история об очень самостоятельной десятилетней девочке Тоне из норвежской деревушки. Литературных героинь, подобных Тоне, очень мало, поэтому создателям спектакля было важно рассказать о столь ярком женском персонаже. Тоня — сильная, самостоятельная, независимая, взрослая, решительная девочка, рядом с которой не то что мальчишки, но даже взрослые кажутся до неприличного инфантильными. Спектакль привозит в Воронеж «Театральный проект 27» (Санкт-Петербург) в рамках детского театрального фестиваля «Маршак», режиссер — Иван Пачин.

«Остров сокровищ» (12+)

Воронежский концертный зал // 31 октября, 14:00, 18:00

Фото: Пресс-служба фестиваля «Маршак»

Российский академический молодежный театр (Москва) сделал из всемирно известного приключенческого романа для детей Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» ни больше, ни меньше — рок-балладу для подростков. По задумке режиссера Александра Коручекова, главный герой спектакля, Джим Хокинс, сражается не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге. Он отправляется навстречу приключениям, чтобы отыскать главные сокровища в самом себе и окончательно стать взрослым.