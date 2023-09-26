Паралимпийцу, летевшему из Москвы в Сочи, возместили ущерб за сломанную коляску
Паралимпийцу, летевшему из Москвы в Сочи, компенсировали ущерб за сломанную при перелете электроколяску. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщение о происшествии было опубликовано в соцсетях. По факту выявленной информации была возбуждена доследственная проверка.
«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлены обстоятельства повреждения электроколяски маломобильного пассажира, опрошены как пассажир, так и сотрудники авиакомпании»,— говорится в сообщении.
По данным ведомства, авиаперевозчик возместил затраты пассажира на покупку и доставку инвалидной коляски с электроприводом взамен поврежденной при перелете.
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