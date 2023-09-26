Двоих жителей Черноземья приговорили к реальным срокам за нападение на полицейских

Тамбовчанина и белгородца приговорили к реальным срокам за применение насилия в отношении полицейского (ч.1, ч.2 ст. 318 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщили региональные управления Следственного комитета России. Житель Тамбовской области получил два года колонии-поселения, Белгородской — три года колонии общего режима.

35-летний тамбовчанин пошел на преступление в Рассказовском районе в феврале 2023 года. Установлено, что дежурному межмуниципального отдела МВД «Рассказовский» поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина угрожает убийством женщине. Двое полицейских прибыли по указанному адресу и предложили местному жителю проехать с ними для медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Злоумышленник отказался и ударил одного из правоохранителей ногой.

39-летний белгородец пошел на преступление в марте 2023 года в Корочанском районе. Установлено, что участковому отдела МВД по Корочанскому району поступило сообщение о том, на улице в селе Алексеевка местный житель с предметом, похожим на пистолет, мешает проезду автомобилей и «пристает к гражданам». Когда полицейский прибыл на место и вышел из патрульной машины, злоумышленник пошел в его сторону и дважды выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета. В результате его действий участковый получил травмы.

Алина Морозова

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