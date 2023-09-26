Бастрыкин поручил проверить работу щебеночного завода в Башкирии

Следственное управление СКР по Башкирии проведет проверку по обращению жителей деревни Яхъя Салаватского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявители сообщили, что с июня текущего года местный щебеночный завод возобновил свою деятельность без их согласия. Карьер расположен на территории геопарка Янгантау, а единственная трасса Ишимбаево-Малояз проходит через зону проведения работ.

Кроме этого, добыча щебня будет проводиться рядом со школой и жилыми домами. По мнению авторов обращения, есть угроза образования трещин в стенах зданий и исчезновения воды в скважинах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Башкирии проверить доводы граждан и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте