В Курской области после атаки БПЛА обесточены семь сел

Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Всего, по его данным, обесточены семь населенных пунктов.

Как уточнил глава региона, никто из жителей не пострадал. «Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка»,- добавил он.

По информации Минобороны РФ, 26 сентября около 05.30 дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Владимир Зоркий