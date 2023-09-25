Над Белгородской областью ПВО сбило сразу семь беспилотников; над Курской — два

Вечером 25 сентября дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа были нацелены на объекты в РФ.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, «массированную атаку» беспилотников отразили в небе над Грайворонским городским округом. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток»,- рассказал губернатор.

В соседней Курской области ПВО работало вечером в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт. По данным Минобороны РФ, около 22:30 уничтожены два украинских БПЛА.

Накануне в результате обстрела ВСУ белгородского города Шебекино пострадала сотрудница одного из местных промышленных предприятий. Она получила поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопатки и правой кисти.

Владимир Зоркий