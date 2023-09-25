СКР по Башкирии начал проверку по факту нападения собаки на ребенка в Уфе

Следственный отдел по Кировскому району Уфы начал доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По информации ведомства, во дворе дома по улице Пушкина в Уфе бездомная собака укусила четырехлетнюю девочку. Ребенку была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении, а собака была отловлена.

Как отметили в региональном СКР, в ходе проверки следователь даст оценку действиям местных чиновников, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Олег Вахитов

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