«Бутик задуман как клуб, где могут собираться коллекционеры»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о концепции бутика аукционного дома в Цюрихе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Sotheby's Фото: Пресс-служба Sotheby's

Я уже много говорила в «Стиле» о том, что бренды пытаются отходить от традиционного ритейла — то открывают свое кафе или бар, то отправляют в путь передвижной магазин (помните люксовый дом на колесах от Louis Vuitton, который приезжал к клиентам в Лос-Анджелесе?) И про то, что аукционные дома меняют свой ритейл-концепт и, напротив, становятся ближе к формату магазина, я тоже рассказывала. Новость от Sotheby’s — очередное подтверждение этой тенденции.

Sotheby's открыл свой первый в мире бутик ультра-люкс. Находится он в цюрихском флагманском магазине Bucherer на Банхофштрассе, 50. Существующий с 1888 года Bucherer для Швейцарии не просто ритейлер часов и украшений — it’s an institution, как говорят англичане. Так что место Sotheby’s выбрал стратегически правильное. И это не pop-up: отдельно подчеркивается, что это постоянный бутик.

Это первый случай, когда аукционный дом открывает такое место продажи предметов роскоши из разных категорий — от часов с украшениями до кроссовок и вин. А еще тут будут товары с интересным провенансом. Так, под открытие привезли майку, в которой Майкл Джордан играл в 1998 году. Оценили ее в $1-2 млн, так что торг уместен. Новый бутик, кроме всего прочего, задуман как клуб, где коллекционеры могут собираться и общаться на тему своих коллекций и увлечений. И это хорошая концепция.