Amazon инвестирует $4 млрд в генеративный ИИ

Сегодня американский интернет-ритейлер Amazon объявил о стратегическом партнерстве с компанией Anthropic, занимающейся развитием генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Anthropic была основана около двух лет назад бывшими сотрудниками компании OpenAI, известной своим нашумевшим чатботом GhatGPT. Компания Anthropic недавно представила свой собственный чатбот Claude 2, наработки которого теперь намерена использовать Amazon «для повышения качества обслуживания своих клиентов».

В рамках партнерства Amazon вложит в совместные с Anthropic ИИ-разработки $4 млрд и получит в компании миноритарную долю, размер которой не раскрывается. Anthropic также получит доступ к полупроводникам и другому оборудованию, разработанному в Amazon специалистами по облачным технологиям (Amazon Web Services — AWS) и будет развивать генеративный ИИ для клиентов AWS.

Сделка между Amazon и Anthropic стала еще одной в череде соглашений между разработчиками генеративного ИИ и ведущими технологическими корпорациями. В начале года Microsoft инвестировала $10 млрд в компанию OpenAI, а в июне корпорация Salesforce вложила $250 млн в ИИ-разработчика Cohere.

Евгений Хвостик