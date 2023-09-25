В Башкирии два брата подозреваются в убийстве и организации нарколаборатории

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Росси по Уфе задержали двух жителей Ишимбая. Они подозреваются в организации нарколаборатории (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) И убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщают пресс-службы СКР по Башкирии и регионального МВД.

По данным «Ъ-Уфа», подозреваемые — 39-летний Евгений Стамов и его 35-летний брат Артем, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой (ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, братья организовали нарколабораторию у себя в гараже. Оборудование и прекурсоры они получали с помощью тайников-закладок от анонимного куратора, с которым познакомились по объявлению в интернете. Наркотики они также сбывали бесконтактным способом.

Во время обыска полицейские изъяли из гаража более 5,5 кг мефедрона и необходимые для его производства оборудование и материалы. Кроме того, в гараже обнаружили два автомата Калашникова, переделанные из охолощенного оружия для стрельбы боевыми патронами, и около тысячи патронов. Также во время осмотра гаража были найдены гильзы от пистолета Макарова, по результатам баллистической экспертизы которых установлено, что они выпущены из орудия убийства, совершенного в мае этого года.

18 мая жительница Ишимбая написала в полицию заявление о пропаже ее 48-летнего супруга, который собирался в сторону горы Алебастровая за лечебными травами, но домой не вернулся. 26 мая во время поисков в лесу недалеко от горы нашли его тело с двумя огнестрельными ранениями в голову.

После предъявления собранных доказательств Артем Стамов сознался в убийстве пропавшего мужчины. «По признанию фигуранта, он хотел опробовать незаконно приобретенный пистолет, для чего отправился в лес. Случайным свидетелем стрельбы стал местный житель, которого злоумышленник застрелил, а пистолет выбросил», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам подозреваемого, он опасался, что мужчина сообщит в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия Ст. 222 УК РФ).

Майя Иванова

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