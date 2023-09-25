В горном кластере Сочи ограничат движение машин из-за фестиваля Ironstar

В горном кластере Сочи на время проведения фестиваля Ironstar на нескольких улицах введут ограничения на движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

На участках федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна на скоростном направлении движение ограничат 7 октября с 6:00 до 18:30 и 8 октября с 7:00 до 15:00. Также запрет на проезд будет действовать на улицах: Морской бульвар, Триумфальная, Голубая и Перспективная.

С 01:00 30 сентября и до 23:00 10 октября будет запрещено движение на территории парковки по адресу ул. Голубая, 1А перед отелем Radisson Congress. Аналогичный запрет введут на парковке, расположенной между ул. Морской бульвар, 1 и ул. Голубой, 1А с 08:00 4 октября по 12:00 9 октября.

Татьяна Ручкина

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