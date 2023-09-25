Минобороны РФ: над Крымом ночью сбили четыре БПЛА

Дежурные средства ПВО сегодня, 25 сентября, ночью уничтожили четыре БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Информации о пострадавших или повреждениях нет.

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе украинская ракета попала в штаб Черноморского флота. На западе и юго-западе региона силы ПВО успешно отразили атаку. В результате атаки на штаб флота пропал без вести один военный.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Лаура Кеффер