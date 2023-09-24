Главные новости к утру 24 сентября

Денис Пушилин по итогам заседания Народного совета Донецкой народной республики избран на пост главы региона. Депутаты Народного совета Луганской народной республики выбрали главой ЛНР Леонида Пасечника. Господа Пасечник и Пушилин до этого были временно исполняющими обязанности в ЛНР и ДНР соответственно.

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в «гибридной войне» против его страны. Так он прокомментировал заявление журналиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что армянские демонстранты прорвались 20 сентября в здание правительства и наткнулись там на американских десантников.

Жители американских штатов Вирджиния и Новая Каролина столкнулись с наводнениями из-за тропического шторма «Офелия». В регионах объявлен режим ЧС. Без света остались десятки тысяч домов.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что передумал выступать против включения $300 млн на обучение военнослужащих ВСУ в законопроект об ассигнованиях на оборону. 21 сентября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам безопасности Вашингтона. По его мнению, вступление Украины в альянс добавит США новые обязательства.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Польше наладить экспорт зерна «вручную», что подразумевает согласование каждой партии с польскими властями. Он выразил надежду, что страны скоро найдут компромисс и снимут взаимные ограничения.

Азербайджан создал правительственную рабочую группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с присоединением Нагорного Карабаха.