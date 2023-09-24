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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Венесуэлы обвинил США в планах построить базу на спорной территории

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что США планируют разместить на территории, которую Венесуэла оспаривает с Гайаной, военную базу. По его словам, Вашингтон хочет обострить конфликт двух государств и вывозить ресурсы из региона.

«Правительство Соединенных Штатов Америки хочет присвоить наши нефтяные ресурсы, используя компанию Exxon Mobil, которая включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии на неразграниченной морской территории, что является абсолютным нарушением международного права»,— сказал господин Пинто (цитата по ТАСС).

Министр заявил, что распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке нельзя, но Гайана упорствует в своем незаконном поведении.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между странами. Венесуэла настаивает на прямых переговорах с Гайаной. Каракас претендует на большую часть территорий, расположенных к западу от реки Эссекибо. Этот регион богат полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами, там же было обнаружено нефтяное месторождение.

Эрдни Кагалтынов

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