Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. В своей телеграмме он назвал господина Наполитано замечательным человеком и выдающимся государственным деятелем.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Джорджо Наполитано

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране. Он по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Бывший президент Италии умер вчера, 22 сентября, в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. Ему было 98 лет. Джорджо Наполитано занимал должность президента Италии с 2006 по 2015 год и стал первым в истории главой государства, который был переизбран на второй срок. По решению правительства Италии в день похорон господина Наполитано будет объявлен национальный траур.