Воронежца приговорили к реальному сроку за вооруженное нападение на полицейского

Жителю Острогорожского района Воронежской области назначили год и восемь месяцев колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В основу уголовного дела легли события января 2023 года, которые произошли в доме села Покровка Острогожского района. По версии следствия, участковый прибыл на территорию домовладения, чтобы разобраться в обстоятельствах конфликта между бывшими супругами. Во время опроса заявительницы на нее решил напасть 34-летний бывший муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский встал у него на пути и попросил успокоиться. В ответ на это житель региона мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им участкового, порезав его верхнюю форменную одежду и нанеся ему травмы. Чтобы пресечь незаконные действия злоумышленника, сотрудник МВД применил физическую силу и повалил его на пол.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину в содеянном. Она также была подтверждена заключениями судебных экспертиз, показаниями потерпевшего, очевидца и другими доказательствами.

Алина Ковалева

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