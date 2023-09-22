Система ПВО сработала в Белгородской и Курской областях; без пострадавших

В Белгородской и Курской областях днем 22 сентября сработала система ПВО, сообщили губернаторы Вячеслав Гладков и Роман Старовойт. Оба инцидента обошлись без пострадавших, в одном населенном пункте есть разрушения.

В Белгородской области был сбит беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Предварительно, обошлось без последствий.

В Курской области система ПВО сработала в Глушковском районе. «В результате падения обломков» в деревне Шагарово повреждены крыша частного дома и автомобиль. Глава региона пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества.

Алина Морозова

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