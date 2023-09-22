Двух жителей Краснодара будут судить за нападение на полицейских

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 19- и 22-летнего мужчин. Они обвиняются в нападении на полицейских, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в полночь 29 июля 2023 года трое молодых людей, передвигавшихся на ВАЗ 21074, остановились на проезжей части, создав препятствие для других машин. Трое сотрудников ДПС остановили их в районе временного поста полиции на улице Тургенева. Водитель заявил, что у него нет водительских прав, в связи с чем полицейский попросил его пройти на пост полиции для дальнейших разбирательств. Однако 22-летний парень потребовал прекращения проверки. После этого молодые люди избили полицейских.

Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В ходе следствия двух обвиняемых заключили под стражу, они признали свою вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Третий фигурант скрылся после применения насилия в отношении полицейского, сейчас он находится в розыске. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Татьяна Ручкина

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