На Кубани погиб человек в ДТП с легковушками и перевозившим детей автобусом

На трассе Краснодар — Кропоткин столкнулись две легковушки и пассажирский автобус, перевозивший детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария случилась 22 сентября около 8 утра. Мужчина за рулем Lada Priora не уступил дорогу автобусу с детьми, выезжая со второстепенной дороги. От удара легковушка столкнулась с еще одной машиной — Renault.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался от полученных травм на месте происшествия. Никто из детей, находящихся в автобусе, не пострадал. Как сообщают СМИ, он перевозил детскую спортивную команду.

Георгий Ефименко

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