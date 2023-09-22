Присяжные признали жителя Новороссийска виновным в двойном убийстве

Суд присяжных признал вину жителя Новороссийска в совершении двойного убийства, а также покушении на убийство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным инстанции, злоумышленник подготовился к убийству своей знакомой, которой задолжал 110 тыс. руб., в октябре 2021 года. С этой целью мужчина прибыл к дому своей жертвы в станице Натухаевской и отключил электричество, чтобы выманить женщину из дома. Чтобы разобраться с отсутствием электроснабжения, к указанному дому подъехал отец потерпевшей. Мужчина застал злоумышленника на крыльце. Застигнутый врасплох преступник 23 раза ударил сучкорубом отца своей знакомой. От полученных травм пострадавший скончался.

После совершения убийства злоумышленник напал на хозяйку дома, которая выбежала на помощь отцу. Женщина скончалась от нескольких ударов тем же сучкорубом. За произошедшим наблюдал несовершеннолетний сын убитой. Заметив это, мужчина погнался за мальчиком, выкрикивая в след ребенку угрозы расправы. Мальчику удалось убежать с места преступления.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по основаниям, предусмотренным п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (двойное убийство и покушение на убийство).

«Присяжные единогласно признали Вершинина виновным и не заслуживающим снисхождения»,— говорится в сообщении.

Ранее в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Анастасия Донскова

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