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Коммерсантъ FM
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Вучич: Сербия развивает отношения с США и не прерывает связи с Россией

Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки, заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что при этом страна не прерывает связей с Россией.

По его словам, сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, «почти отличное». Он рассчитывает, что отношения двух стран «станут только лучше в будущем».

«Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ»,— добавил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Президент Сербии жаловался, что на его страну усиливают внешнее давление из-за Украины. Он неоднократно отказывался вводить санкции против России, потому что считает их безрезультатными. Он также убежден, что Запад не сможет победить Россию на поле боя.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Сербии разошлись по "Крымской платформе"».

Лаура Кеффер

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