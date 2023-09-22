В Екатеринбурге башню «Исеть» окрасили в цвета флага Армении

Вечером 21 сентября в Екатеринбурге в честь Дня независимости Армении башню «Исеть» окрасили в цвета флага Республики. Данная акция проводится в уральской столице уже четвертый год подряд. Инициатором выступал почетный консул Армении Нарек Спартакян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международные связи Екатеринбурга Фото: telegram-канал Международные связи Екатеринбурга

Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская ССР и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного Совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности.

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