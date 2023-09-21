Компания — застройщик коммерции в Сочи создаст клубный комплекс у Кремля

Девелопер MR Group, специализирующийся на реализации коммерческой недвижимости в Москве и Сочи, построит клубный жилой комплекс в шаговой доступности от Кремля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба MR Group Фото: пресс-служба MR Group

Комплекс премиум-класса Deluxe Nicole будет расположен в районе Китай-города вдоль улицы Никольской. Общая площадь строительства составит 120 тыс. кв. м. Стоимость проекта не раскрывается. Сообщается, что компания уже получила разрешение на строительство первой очереди.

Сообщается, что инфраструктура комплекса будет закрытой. Проект объекта включает создание спа-зоны, «секретного» пешеходного маршрута, бизнес-пространства и детских площадок. Сдача объекта запланирована на 2026 год.

Анастасия Донскова

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