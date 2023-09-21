Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA с 38-го на 39-е место, пропустив вперед национальную команду Эквадора, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

В активе российской сборной в рейтинге 1495,53 балла. У опередившей сборную РФ эквадорской команды — 1497,66 балла. Россия в сентябре 2023 года провела три товарищеских матча: сборная сыграла вничью с олимпийской сборной Египта, в другом матче с ней потерпела поражение, а также сыграла вничью с катарской национальной командой. Однако ни одна из этих встреч в рейтинге FIFA не учитывалась.

Лидером рейтинга является национальная команда Аргентины, 2-ю и 3-ю строчки занимают сборные Франции и Бразилии. Также в топ-10 сборных по версии FIFA входят Англия, Бельгия, Хорватия, Нидерланды, Испания, Португалия и Италия.

С февраля 2022 года Россию отстранили от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Несмотря на это, россияне за это время провели пять товарищеских матчей, который пошли в зачет рейтинга FIFA.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...