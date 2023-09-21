Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA с 38-го на 39-е место, пропустив вперед национальную команду Эквадора, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

В активе российской сборной в рейтинге 1495,53 балла. У опередившей сборную РФ эквадорской команды — 1497,66 балла. Россия в сентябре 2023 года провела три товарищеских матча: сборная сыграла вничью с олимпийской сборной Египта, в другом матче с ней потерпела поражение, а также сыграла вничью с катарской национальной командой. Однако ни одна из этих встреч в рейтинге FIFA не учитывалась.

Лидером рейтинга является национальная команда Аргентины, 2-ю и 3-ю строчки занимают сборные Франции и Бразилии. Также в топ-10 сборных по версии FIFA входят Англия, Бельгия, Хорватия, Нидерланды, Испания, Португалия и Италия.

С февраля 2022 года Россию отстранили от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Несмотря на это, россияне за это время провели пять товарищеских матчей, который пошли в зачет рейтинга FIFA.

Александр Кислов