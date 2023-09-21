Пост главы управления по делам семьи и детства Краснодара займет Евгения Шкута

Депутаты согласовали кандидатуру Евгении Шкута на должность главы управления по вопросам семьи и детства Краснодара в ходе 62-го очередного заседания Гордумы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Госпожа Шкута окончила КубГУ в 2001 году. Карьеру начала в качестве учителя географии в краснодарской школе №50. Позднее она заняла должность замдиректора образовательного учреждения. С 2012 года госпожа Шкута возглавляла отдел образования по Прикубанскому внутригородскому округу. С 2016 являлась заместителем директора департамента образования Краснодара.

Анастасия Донскова

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