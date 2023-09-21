Бастрыкин запросил доклад по делу о сносе долгостроя в Темрюке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи со сносом долгостроя в Темрюке. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

На решение местных властей о сносе недостроенного дома в жилом комплексе «Лучший дом» пожаловалась местная жительница. Женщина утверждает, что решение о демонтаже здания идет вразрез с решением суда от 2017 года, установившего, что строительство данного дома подлежит завершению, поскольку его снос нарушит жилищные права 60 семей.

К настоящему времени расследование дела завершено. Решается вопрос о направлении материалов в суд.

Анастасия Донскова

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