Больше половины жителей Краснодара готовы переехать ради более высокой зарплаты

В Краснодаре 55% жителей заявили, что готовы сменить город ради более высокой зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала SuperJob.

При этом краснодарцы ради достижения цели не отказываются рассматривать маленькие города для переезда.

«Новое место, возможности, новые люди — это же интересно»,— комментируют респонденты свой выбор.

Против переезда высказались 32% жителей краевого центра. Еще 13% респондентов не определились с решением.

Чаще всего готовность сменить город ради более высокого дохода выражали жители Омска (66%), Новосибирска (63%) и Красноярска (62%). Среди тех, кто не готов менять локацию из-за заработка, большинство составляют жители Москвы (46%) и Санкт-Петербурга (43%).

Анастасия Донскова

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