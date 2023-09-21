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Бывший сотрудник Минобороны РФ осужден за взятки от воронежского поставщика

Веневский райсуд Тульской области приговорил бывшего начальника отдела департамента гособоронзаказа министерства обороны РФ Владислава Гукова к девяти годам колонии строгого режима за получение более 15 млн руб. отката (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) от гендиректора воронежского научно-производственного объединения «Полюс» Виктора Савватеева. По данным «Ъ», бывший чиновник также был оштрафован на 45,9 млн, лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и звания государственного советника второго класса.

Следствие и суд установили, что Владислав Гуков получил взятки в несколько траншей с февраля по март 2020 года. Воронежский «Полюс» поставил Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ», которые срочно понадобились ведомство во время пандемии коронавируса. Последняя взятка в 4,3 млн руб. передавалась в Тульской области, поэтому уголовное дело и поступило в местный суд.

Владислав Гуков свою вину не признал. По его версии, Виктор Савватеев, с которым бывший чиновник был знаком много лет, его оговорил.

Уголовное преследование самого господина Савватеева было прекращено в связи с деятельным раскаянием: гендиректор «Полюса» оформил явку с повинной.

Воронежец не смог объяснить «Ъ», почему давал взятки, отметив, что про это все написано в уголовном деле.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Гособоронзаказ оплатили взяткой».

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Иван Недокопов

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