Выявлен канал поставки наркотиков в новосибирский СИЗО

Сотрудники новосибирских управлений ФСБ и ГУФСИН выявили канал поставки наркотиков в СИЗО-3, расположенный в рабочем поселке Линево. В отношении 30-летнего заключенного этого СИЗО и его 29-летней знакомой возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Согласно материалам следствия, в помещении СИЗО женщина передала заключенному посылку с одеждой и продуктами питания, в которых был спрятан синтетический наркотик. Всего оперативники изъяли около 1 кг наркотиков, которые злоумышленники планировали распространять среди заключенных.

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Илья Николаев