В Орловской области спустя год отменен режим чрезвычайной ситуации в АПК

Орловский губернатор Андрей Клычков подписал постановление о признании утратившим силу постановления регионального правительства от 5 октября 2022 года, согласно которому в агропромышленном комплексе региона был введен режим ЧС. Актуальный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятие нового постановления необходимо «в целях поддержания нормативной базы Орловской области в актуальном состоянии». Режим ЧС в агропромышленном комплексе осенью 2022-го вводился в ряде регионов Черноземья из-за крайне неблагоприятных погодных условий — затяжных дождей, помешавших уборочной и осенней посевной кампаниям. Из-за дождей, в частности, не были досеяны в плановом объеме озимые, что привело к потерям урожая в 2023 году в сотни тысяч тонн зерновых.

Подробнее о введении режима ЧС в АПК Черноземья осенью 2022 года — в публикации «Погода стала чрезвычайной».

Олег Мухин