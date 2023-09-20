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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновили после временного ограничения. Об этом сообщил Оперативный штаб РК.

Фото: сайт Минтранса РФ

Фото: сайт Минтранса РФ

Запрет ввели 20 сентября в 12:10. О причинах принимаемых мер не сообщалось. К находящимся на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

В настоящее время в очереди на проезд со стороны Керчи находятся 360 транспортных средств. Со стороны Тамани — 120 автомобилей. Время ожидания проезда превышает 1 час.

Ранее движение на Крымском мосту ограничивали 19 сентября. Время простоя составило 1 час.

Анастасия Донскова

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