В Екатеринбурге на Исети в рамках «Чистых игр» собрали почти 14 тонн мусора

Жители Екатеринбурга и волонтеры Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) собрали 13,5 тонн мусора на берегах реки Исеть в рамках эко-квеста «Чистые игры». Всего в соревнованиях приняли участие 155 человек в составе 44 команд, сообщили организаторы мероприятия.

Собранный активистами мусор занял 754 мешка. «Из них 161 — пластик, 15 — металл, 257 — стекло. Также были собраны 1474 пластиковые крышки, 226 автомобильных покрышек общим весом на 5,3 кг»,— рассказал зампредседателя регионального РЭО Антон Черноголов. Все отходы были вывезены ЕМУП «Спецавтобаза» и отправлены в сортировочный центр. Покрышки переданы в ЦБПО.

Перед началом игры участники сдали на утилизацию Центру безопасности промышленных отходов 40 кг батареек, 41 лампу и использованную технику, также 68,6 кг пластиковых крышек было передано проекту «Полезные крышки» на переработку.

Конкурс «Чистые игры» в рамках Евразийского кубка чистоты прошел в Екатеринбурге в 18 раз 17 сентября. Также аналогичный квест с 16 по 17 сентября состоялся в Первоуральске — по данным организаторов, там 220 человек убрали 5,5 тонн мусора.

Экологический квест «Чистые игры» проводится с 2014 года в разных городах России. Из городов Свердловской области, кроме Екатеринбурга и Первоуральска, в соревнованиях примут участие Верхняя Пышма и Новоуральск.

Ирина Пичурина

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