«Известия»: в России появится закон о посуточной аренде жилья

Минстрой разработал законопроект о посуточной аренде жилья, который, как сообщает газета «Известия», уже поддержала правительственная комиссия. Закон разрешит гражданам сдавать квартиры на короткие сроки, но только при условии соблюдения прав соседей.

Статус краткосрочной аренды жилья был неясен с 2019 года, когда в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать этот рынок прозрачнее и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Минстрой разработал этот документ после решения Конституционного суда по делу жителя Пскова. Суды запретили ему сдавать свое жилье посуточно после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но указал, что этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

Разработанный Минстроем проект документа предлагает указать, что собственник квартиры вправе сдавать ее на основании договора найма, в том числе на короткий срок. Однако условием для этого будет «соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

Анастасия Ларина