Главные новости к утру 20 сентября

МИД РФ призвал конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия, «исключить жертвы среди гражданского населения» и «безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей». Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что число жертв от обстрелов вооруженных сил Азербайджана среди мирного населения достигло семи человек. Также среди гражданских пострадали 35 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в Госдепе, господин Алиев выразил готовность прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха.

По данным «Ъ», Минэнерго хочет в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты. Министерство хочет повысить цены в энергодефицитных регионах, включая самую популярную для добычи криптовалюты Иркутскую область.

Общий объем экспорта Японии в Россию в августе 2023 года упал на 57,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Между тем импорт из РФ в Японию снизился на 62,5%, следует из данных японского Минфина. Объем ввоза автомобилей упал на 42,6%, в том числе легковых автомобилей (–42,5%), грузовиков и автобусов (–46%).

МТС тестирует новые модели умных колонок «МТС Центр» китайского производства. По данным «Ъ», колонки станут центром управления «умным» домом, к которому смогут подключаться устройства разных вендоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Он возглавляет российскую делегацию на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 19 по 25 сентября. На полях сессии господин Лавров планирует провести около 20 двусторонних встреч.

Российский модный ритейлер Lime планирует оборудовать свои магазины под размещение в них зоны кафе, рассказал источник «Ъ» на рынке торговой недвижимости.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Меру введут в ответ на продление в одностороннем порядке Польшей запрета на импорт украинского зерна.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».