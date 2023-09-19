Захарова: Азербайджан не предупреждал РФ заранее о боевых действиях в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан лишь за несколько минут до начала боевых действий в Карабахе предупредил об этом российских миротворцев. Минобороны Азербайджана сегодня, 19 сентября, объявило «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Ведомство утверждало, что командование российского миротворческого контингента было проинформировано об операции.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

МИД Азербайджана считает единственным путем к миру в НКР вывод всех армянских вооруженных сил и «роспуск режима в Степанакерте». Минобороны Армении отрицает наличие вооруженных сил республики в Карабахе. В правительстве Армении сказали, что Москва не проинформировала Ереван о проведении Баку операции в НКР. Экс-госминистр НКР Рубен Варданян сообщил «Ъ», что ведется массированный артобстрел республики, «идет полноценная война». Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики.

Лаура Кеффер