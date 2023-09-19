Инфляция на Кубани за месяц выросла до 6,3%

По итогам августа текущего года инфляция в Краснодарском крае увеличилась с 5,2% (в июле) до 6,3%. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На рост показателя повлияло ослабление рубля. В частности, в регионе подорожали иностранные кормовые добавки, техника и запчасти. Рост цен на зерно оказал прямое влияние на ценообразование свинины и куриного мяса.

«Ускорился рост розничных цен на бензин. К этому привело сочетание двух факторов. Общего для всей России: из-за подорожания топлива на мировом рынке увеличились оптовые цены на него внутри страны. И регионального: по итогам летнего сезона этого года Краснодарский край стал лидером по числу внутренних туристов»,— говорится в сообщении.

Из-за жаркой сухой погоды сократился урожай огурцов, что ускорило годовой прирост стоимости овощей. Банк России прогнозирует возвращение уровня годовой инфляции в РФ к 4% в 2024 году.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram