В Липецкой области оштрафовали автомобилистку, покусавшую полицейского

Становлянский райсуд Липецкой области признал местную жительницу виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет колонии). Ей был назначен штраф в размере 25 тыс. руб., сообщили в прокуратуре региона. Имя осужденной не раскрывается, однако в картотеке суда размещено только одно рассмотренное в сентябре дело по указанной статье. Согласно материалам, приговор был вынесен Наталье Кулиевой председателем райсуда Валерием Гольтяевым.

В основу уголовного дела легли события 31 мая 2023 года. Установлено, что автомобилистка отказалась останавливать автомобиль и проходить медосвидетельствование на состояние опьянения по требованию полицейского. Она попыталась покинуть место инцидента, оказывая сопротивление правоохранителям, но ей не удалось это сделать. Женщину проводили в патрульный автомобиль, где она укусила одного из сотрудников регионального управления МВД за предплечье. Позднее выяснилось, что автомобилистка действительно управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия липчанка признала вину и «приняла меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением».

Ранее липчанин стал фигурантом уголовного дела из-за избиения троих полицейских. По ч.2. ст. 318 УК РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Алина Морозова

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