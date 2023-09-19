480 домов остались без воды в Воронеже

Холодную воду отключили в 480 домах в микрорайоне Чижовка в Воронеже утром 19 сентября. Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на улице 20-летия Октября, 22. Об этом сообщила компания «РВК-Воронеж». По состоянию на 12:50, сроки окончания ремонта не называются ни поставщиком ресурса, ни мэрией облцентра.

Большая часть оставшихся без воды домов расположена в частном секторе, однако среди них есть несколько многоквартирных домов и церковь Дмитрия Донского.

О подвозе воды не сообщалось.

Алина Морозова

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