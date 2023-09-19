В Екатеринбурге до 2026 года отремонтируют более 700 домов

До 2026 года включительно в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш капитально отремонтируют 771 многоквартирный дом. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. В 2024 году отремонтируют 221 дом, в 2025 — 323, а в 2026 — 227.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно плану, капитальный ремонт домов будет проводиться на следующих улицах: Малышева, Первомайская, Белинского, Искровцев, Челюскинцев, Черкасская, Щорса, Восточная, Избирателей, Красных Командиров, Шефская, Восстания, Данилы Зверева, Партсъезда, Большакова, Академическая, Родонитовая и многих других. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области сохранило минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. В 2024 году минимальный размер взноса останется в размере 14,81 руб. за 1 кв. м.

Полина Хабарова

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