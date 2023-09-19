В Октябрьском директор Дворца молодежи уволена в связи с утратой доверия

Директор Дворца молодежи в Октябрьском 44-летняя Наталья Спирина, ранее осужденная за вымогательство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), уволена в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Решение принято главой муниципалитета по представлению городского прокурора, потребовавшего расторгнуть трудовой договор с фигуранткой уголовного дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Октябрьский городской суд приговорил Наталью Спирину к шести годам колонии общего режима, а также запретил ей в течение пяти лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В августе Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры, ужесточил наказание, увеличив срок лишения свободы до восьми лет.

Обвиняемая с 2018 по 2021 годы получала от подчиненных взятки на сумму более 740 тыс. руб. за покровительство. Также она фиктивно трудоустроила во дворец восьмерых человек и заполняла за них табели учета рабочего времени, хотя фактически они не работали. Им было необоснованно начислено более 1,1 млн руб., которые обвиняемая присвоила.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте