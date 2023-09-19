В Севастополе со дна бухты подняли и уничтожили 1,2 тысячи снарядов времен войны

В Севастополе провели ликвидацию поднятых со дна бухты Гильзовой 1,2 тыс. снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Работы провели в течение одного дня. Всего с начала лета 2023 года сотрудники ведомства обезвредили не менее 4 тыс. взрывоопасных боеприпасов. Водолазы министерства совершили 423 погружения общей протяженностью 600 часов. За указанный период было обследовано более 2 га акватории Черного моря в бухте Гильзовой.

Обнаруженные снаряды поднимали со дна бухты с помощью понтонов, наполненных воздухом. Все боеприпасы были доставлены на специализированный полигон, где были уничтожены.

Анастасия Донскова

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