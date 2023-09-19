Кирби: США считают запрет на ввоз украинского зерна суверенным решением стран ЕС

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают решение ряда европейских государств запретить ввоз на свою территорию зерна с Украины суверенным правом стран-членов Евросоюза.

«Разве не было бы лицемерием со стороны Соединенных Штатов стращать другие страны из-за суверенных решений, которые они принимают, основываясь на том, что, по их мнению, отвечает наилучшим интересам их народа?»— отметил господин Кирби в ходе своего брифинга. По его словам, для стабилизации ситуации на европейском и мировом зерновом рынках на сегодняшний день необходимо прежде всего как можно скорее возобновить зерновую сделку с участием России. Джон Кирби, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке и рассчитывают, что оно «тем или иным способом» все же туда попадет.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры по отношению к странам-соседям, которые решили запретить ввоз украинского зерна.

Накануне, 18 сентября, власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Украина также подала в ВТО требования о проведении консультаций с тремя странами в рамках организации. В ответ на иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют заседание координационной платформы Евросоюза 25 сентября, созданной для обсуждения спорных вопросов, связанных с поставками украинского зерна в страны ЕС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Александр Кислов